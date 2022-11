10-jarige fietser overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding aan Dampoort

GENT Gentse KU Leu­ven-studenten winnen prijs voor ‘Internet of Things in een rugzak’

Het project ‘IoT with a Soft Touch’ van KU Leuven - Gent is bekroond door de toonaangevende internationale ingenieursorganisatie IEEE. Met een ‘IoT-rugzak’ maakt de onderzoeksgroep Draadloze en Mobiele Communicatie (Dramco) van de Gentse campus van KU Leuven jongeren in het secundair onderwijs warm voor de wereld van het Internet of Things. Met het pakket kunnen leerlingen zelf bijvoorbeeld metingen doen van geluid of luchtkwaliteit in de klas of op de speelplaats en elektronische spelletjes ontwikkelen.

23 november