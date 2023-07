10 JAAR GHELAMCO ARENA. Rudy Van Heyste (67), al 20 jaar hoofdsteward bij KAA Gent: “Al heel wat duw- en trekwerk moeten incasseren, maar gelukkig geen echte klappen”

K-pop onder de Stadshal: Gentse crew ‘Masquerade’ pakt spontaan het publiek in

Het was géén flashmob onder de Stadshal op zondagnamiddag in Gent. Wel verzamelden K-pop-fans in de Arteveldestad om er mee te doen aan een K-pop Random Playdance, een soort vriendschappelijke dance-off. “Al is het eigenlijk geen wedstrijd, we willen ons gewoon amuseren”, zegt Emina van K-pop-cover dancecrew Masquerade.