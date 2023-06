10 dagen lang gratis kraantjeswater op Gentse Feesten: “Niet enkel op warme dagen zoals vroeger”

"Hij ging ervan uit dat alles was toegestaan": horecabaas Ladislas L. veroor­deeld voor verkrach­ting student (19)

De beruchte ondernemer Ladislas L. (34) is in de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel. De rechter acht bewezen dat de man een student van 19 heeft verkracht. Volgens L. zou de jongeman op de avond van de feiten wel degelijk toestemming hebben gegeven, maar het Openbaar Ministerie is van mening dat hij daarvoor te dronken was.