10 dagen gratis jenever voor vrouwen met okselhaar en mannen met baard en lang haar. “Wij zijn een echt hippie-plein”

Het is uiteraard niet zomaar een dwaze stunt, verzekert Edmond Cocquyt van Trefpunt. “Uiteraard niet. Het gaat om de richtlijnen die Walter De Buck zélf heeft nagelaten. Wij interpreteren die correct. Dus wie aan de richtlijnen voldoet, die krijgt gratis jenever. Zo simpel is het. Wij zijn tenslotte een echt hippie-plein, dat mag in de verf gezet worden.”

Okselhaar

En dus hoort er bij de stunt ook een affichecampagne. “We gaan die affiches verspreiden in groot Gent, in Antwerpen, Leuven en Rijsel, en uitleggen dat het volgens de Belgische wetgeving zo bepaald is dat ge uw okselhaar moet laten groeien om gratis jenever te krijgen. Daar is ook niks raar aan. Tot halfweg de jaren ‘80 hadden àlle vrouwen nog okselhaar. Toen mijn ouders mij verwekten, had mijn moeder ook okselhaar. Mijn vader vond daar niks raar of vies aan. Waarom mag dat allemaal niet meer eigenlijk?”