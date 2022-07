10 dagen Gentse Feesten? Volgens het Nachtplan zijn het er toch 11!

Gent Weetjes en andere onnozelhe­den over de Gentse Feesten, of waarom de politie zich ooit moest excuseren bij Walter De Buck

Vrijdag 15 juli mag het eindelijk weer. Het zal dan exact 1.055 dagen geleden zijn dat we Gentse Feesten hebben gevierd. Een gat in onze geschiedenis. De Feesten bestaan sinds 1843, dat is dus bijna sinds mensenheugenis. Twee jaartjes corona krijgen dit Stadsfestival echter niet klein, zeker niet nu het officieel Immaterieel Erfgoed is, én volgens Inter Vlaanderen ook officieel een ‘Toegankelijk Evenement’ is. Maar vanwaar komt dit volksfeest, en waarom drinkt iedereen Irish Coffee op de Vlasmarkt? Alle antwoorden leest u hier.

12 juli