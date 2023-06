10.000 steentjes en een jaar geduld: Imano (17) bouwt het Gravensteen na in LEGO voor zijn eindexamen. “Het moeilijkste? Het thuis van de trap krijgen”

Wat te doen in Gent dit weekend? Van Moatjes­fees­ten tot afkoelen op de Blaarmeer­sen

Het wordt puffen en zweten komend weekend, of, voor wie positief is ingesteld en er beter tegen kan: heerlijk genieten van zomerse dagen in eigen land. Voor wie iets anders wil doen dan thuis zwetend in de zetel te liggen, hebben wij alvast vijf tips in petto. Geniet van het weekend!