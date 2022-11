1 NOVEMBER. Gent herdenkt haar oorlogsslachtoffers: “Boodschap van vrede moet luid weerklinken”

Gent Zijn studenten­dor­pen dé oplossing voor het Gentse kotente­kort? “600 euro huur is al lang geen uitzonde­ring meer”

Studentendorpen in Destelbergen, Melle of op The Loop: de Gentse Studentenraad heeft een plan klaar om het kotentekort in de stad aan te pakken. Ook wil de raad meer ‘basiskamers’ en minder luxekoten zien. “Er is zo ook voldoende winst te maken”, zegt studentenvertegenwoordiger Nele Van Hoyweghen.

15:46