1.873 silhouetten in centrum Gent staan symbool voor aantal daklozen in stad: “Er zijn meer inspanningen nodig om iedereen die op straat leeft op te vangen”

Gent ontwaakt na de Gentse Feesten met een kater. Zo leest de boodschap die in de nacht van donderdag op vrijdag werd achtergelaten aan het stadhuis. Daar werd ook een doek opgehangen met enkele silhouetten op, enkele uitknipte figuren gelegd en het cijfer ‘1.873’ uitgeschreven op de grond. Verspreid over de stad werden nog 1.873 krijttekeningen, die telkens de contour van een persoon aangeven, aangebracht met afwasbaar krijt.

“Dat cijfer, 1.873, komt overeen met het aantal daklozen dat drie jaar geleden geteld werd in Gent”, vertellen de actievoerders die anoniem wensen te blijven — voorlopig geven ze enkel mee dat ze verbonden zijn aan verschillende belangenorganisaties. “Tussen die 1.873 daklozen, die de Katholieke Universiteit Leuven en de Koning Boudewijnstichting geteld hebben, zaten 401 kinderen. Sinds die laatste telling zijn er enkel maar bijgekomen. Het is dweilen met de kraan open voor de organisaties en vrijwilligers die zich bezighouden met mensen op straat.”

Met de actie willen de actievoerders het stadsbestuur stevig wakker schudden. “We beseffen dat een deel van de problematiek niet kan opgelost worden zonder wijzigingen op Vlaams en federaal niveau, maar de Stad Gent kan wel degelijk een verschil maken. De afgelopen twee jaar werd er winteropvang georganiseerd in het ICC, maar dat zou wegvallen door de aangekondigde besparingen. De Gentse daklozen kunnen dan enkel nog in de Pannestraat en de Oude Houtlei. terecht overdag, maar daar is allesbehalve genoeg plek om iedereen die op straat leeft op te vangen. Er zijn meer inspanningen nodig.”

Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid en Armoedebestrijding, reageert: “De winteropvang in het ICC was een tijdelijke maatregel. Door corona was er nood aan een grotere plek nodig waar mensen overdag naartoe konden. De komende winter kan dat terug in de Pannestraat en de Oude Houtlei. De dagopvang en de nachtopvang blijven bestaan, het aantal plaatsen blijft gelijk. Als er meer vraag blijkt te zijn, gaan we uitbreiden, maar we gaan dat niet automatisch doen.” Schepen van Wonen, Tine Heyse, bevestigt dat er vanuit de Stad niet bespaard zal worden op daklozen. “Ons uitgangspunt blijft: niemand mag op straat leven”, gaat Coddens verder. “Wij als stad zijn een medestander, geen tegenstander. Toch ligt dé sleutel van het probleem bij Vlaanderen: er moeten meer sociale woningen komen.”