1.800 maaltijden voor mensen in armoede, dankzij unieke samenwerking

Op het menu: Kalkoenpavee met dragonsaus, appel met veenbessen en rosti aardappelen. “Door het eten te verdelen via KRAS weten we zeker dat het terechtkomt bij mensen die het écht nodig hebben”, zegt Koen Decoodt van VOG. “Wij weten ook wel dat niet iedereen die maaltijd thuis zal kunnen opwarmen, maar ook daar zorgt KRAS sowieso voor een oplossing.” VOG betaalt 10 euro per maaltijd. “We beseffen trouwens ook dat honger niet opgelost is met een feestmaaltijd rond oudejaar. Daarom financieren wij ook maaltijden in sociale restaurants van Ateljee, bij IKOOK, bij Toreke en bij de Sluis-Onze Thuis.” KRAS kan rekenen op bijna 600 vrijwilligers die tijd maken voor mensen in armoede, en hen omringen met ondersteuning en zorg via 18 verschillende werkingen. Zij bereiken jaarlijks bijna 14.000 mensen. De 1.800 feestmaaltijden worden klaargemaakt bij Ateljee in de Getouwstraat, bovenop de maaltijden die ze dagelijks voorzien