1,5 miljoen om achterhaald restauratie-reglement voor historische gevels sneller af te kopen: “Nog één keer duurzaam investeren”

Twee ‘conventiegevels’, dat zijn de voorgevels van de historische panden waar de stad zelf het onderhoud aan moet doen, krijgen een versnelde restauratie. De stad investeert daar 1,5 miljoen euro in. Specifiek gaat het deze keer over de gevels van Het Spijker/ 't Gouden Mandeke en een hoekpand op de Kraanlei. De overeenkomst stamt uit de tijd van de Wereldtentoonstelling en loopt nu stilaan op zijn einde.

Wereldtentoonstelling

Even terugspoelen naar die wereldtentoonstelling in Gent in 1913. De toenmalige burgemeester Emile Braun, voor zijn aanstelling 15 jaar aan de slag als hoofdingenieur van de stad, had grootste plannen. De gevels van Gent kregen een make-over, maar die waren natuurlijk in privé-handen. Omdat de historische gebouwen wel belangrijk waren, werden zulke gevels in de buurt van het Gravensteen in opdracht van de stad gerestaureerd. Niet altijd even historisch correct, hier en daar werden er wat middeleeuwse fantasietjes bijgefantaseerd, maar ook dat is intussen deel van de Gentse geschiedenis.

De eigenaars van die gebouwen mochten de gevels verder echter niet meer aanraken. Daarom kwam er een afspraak tot stand: de stad zou het onderhoud voorzien, de eigenaars zouden daarvoor een ‘cijns’, een taks, betalen. Het ging om 1 goudfrank per lopende meter, maar in het reglement staat niets over een indexering. Vervelend, want in 2011 waren de taksen op die panden goed voor ... 8,66 euro. Omdat in de jaren negentig al duidelijk werd dat dit een ietwat achterhaalde maatregel was, besloot men toen om die af te bouwen.

Logisch?

Op dat moment waren er 46 gebouwen met een specifiek beschermde gevel. Van die ‘conventiegevels’ blijven er nu nog 13 over. Het Spijker/Gouden Mandeke is er één van, samen met diegene op de Kraanlei worden nu aangepakt. Daarvoor investeert de stad 1,5 miljoen euro. Zodra de restauratie achter de rug is, vervalt de taks ook wettelijk en zijn de eigenaars verantwoordelijk.

Aan het begin van deze legislatuur waren er nog 19 gevels die onder de bijzondere wetgeving vielen, na deze renovatie blijven er nog 11 over. “Als Gentenaars omarmen we onze mooie binnenstad. Aan het stadsbestuur dus om dat waar te maken. Niet altijd makkelijk want dit is een heel dure activiteit”, klinkt het bij bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui. “De erfenis uit 1913 bestaat niet enkel uit het Sint-Pietersstation of de fraaie gevels in het centrum, maar ook dit eigenaardige opzet dat de Stad ten eeuwigen dage die gevels moet onderhouden. We nemen onze verantwoordelijkheid, maar door de gevels nog één keer integraal aan te pakken geven we die taak niet meer aan de toekomstige generatie Gentenaars, maar terug aan de eigenaars. Heel verdedigbaar. Logisch eigenlijk.”

Het Groot Vleeshuis

En ja, ook het Groot Vleeshuis is één van die panden met een conventiegevel. “Ook de kantelen op het Groot Vleeshuis dateren uit die periode. Dat de renovatie van het Groot Vleeshuis plots zo dringend blijkt is dus nog zo een erfenis van de wereldtentoonstelling”, legt El-Bazioui uit. “Anderzijds een verbouwing die meer dan 100 jaar mee gaat is nu ook weer niet zó slecht uitgevoerd.”

