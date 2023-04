1.190 vierkante meter bewoonbare oppervlakte en 12 slaapkamers. Stad Gent vraagt 2 miljoen euro voor het Vredeshuis

“Het kan nog steeds Judith uit ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ zijn”: dankzij DNA-onderzoek krijgt vrouwenske­let stilaan gezicht

Is het Judith van West-Francië, of niet? Sinds de uitzending van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ van Tom Waes liggen in Gent heel wat wetenschappers wakker van die vraag over het skelet dat in 2002 werd opgegraven op het Sint-Pietersplein. Professor Steven Vanderputten houdt zich met de kwestie bezig, tussen zijn ander werk door. “Zo’n onderzoek is in Vlaanderen nooit eerder gebeurd.” Maar is het Judith?