1.000 sluikstortmeldingen per week in Gent: “97% wordt binnen de 66 uur na melding opgeruimd”

GentDe meldings-app voor sluikstorten wint aan populariteit. In 2022 kwam al 64% van de meldingen van sluikstorten binnen via die app. “Dat is goed, en tegelijk ook slecht nieuws”, vindt Stijn De Roo (CD&V). “Want de kern van het probleem - sluikstorten dus - blijft bestaan.”

Sinds 2017 kunnen Gentenaars die een sluikstort opmerken dat ook melden via een app. Het kan - zoals voorheen - ook nog steeds via Ivago of GentInfo. De app is intussen meer dan ingeburgerd in Gent, zo blijkt uit een vraag van Stijn De Roo (CD&V).

“In 2022 werden er 50.225 meldingen gemaakt van sluikstort”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen), voorzitter van Ivago. “Dat zijn een kleine duizend meldingen per week. Dat zijn er ook iets meer dan de jaren voordien. In 2021 hadden we 47.964 meldingen, in 2020 waren dat er 43.625.”

Quote Gezien het stijgende aantal meldingen kunnen we conclude­ren dat er in 2021 meer ‘kleinere’ sluikstor­ten werden gemeld en opgehaald Bram Van Braeckevelt

Het merendeel van de meldingen komt binnen via de app, zo blijkt. “In 2022 was dat zo’n 64% van het totaal, goed voor 32.000 meldingen via de meldingsapp", zegt Van Braeckevelt. “In 2019 was dat nog maar 49%. Gentenaars helpen op deze manier de problematiek in kaart te brengen. Zo kunnen wij gerichter inzetten op handhaving, preventie en het systematisch opruimen van sluikstorten.”

De meldingen die binnen komen, worden op dagelijkse basis beoordeeld en verwerkt, ook in het weekend en op feestdagen. “In 2021 resulteerde dat in 35.322 opgeruimde sluikstorten. Onze sluikstortploegen ruimden dat jaar 895 ton sluikstort op, of 11% minder dan in 2020. Gezien het stijgende aantal meldingen kunnen we concluderen dat er in 2021 meer ‘kleinere’ sluikstorten werden gemeld en opgehaald.” Ivago haalt 5 dagen per week sluikstorten op met de perswagen. Ook grote stukken sluikstort, zoals kasten en koelkasten, worden opgehaald, maar dan met de kraanwagen. Wekelijks haalt Ivago daarnaast nog sluikstort en zwerfvuil op in bermen en grachten van onbevaarbare waterlopen langs de openbare weg. “De sluikstortploegen gaan op pad met een tablet, waarop ze live kunnen zien waar de op te halen sluikstorten zich bevinden en waarmee ze ook de opgehaalde sluikstorten kunnen verwerken. Na controle van de dagtaak worden niet-opgehaalde sluikstorten opnieuw ingepland en indien nodig doorverwezen naar andere diensten zoals de Groendienst. Zo zorgen we ervoor dat 89% van de sluikstorten binnen de 42 uur na melding is opgehaald. 97% is binnen de 66 uur na melding weg.”

“Het is positief dat de meldingsapp ingeburgerd geraakt bij de Gentenaar", vindt De Roo. “Jammer genoeg blijft de kern van het probleem bestaan. We moeten dus een tand bijsteken bij de handhaving: de pakkans voor sluikstorters moet verder omhoog.”

