1.000 maaltijden per maand: Gentse Kookploeg Solidair blaast 2 kaarsjes uit: “We doen hier ook wat aan hoopverlening”

Even terugspoelen naar de eerste lockdown, twee jaar geleden. De voedselbanken, de dienstverlening van het OCMW, de sociale restaurants: alles komt tot stilstand. En dan de schrijnende waarheid: voor sommige mensen betekent dat honger lijden. Dus steken de vrijwilligers achter het Gentse sociale en culturele middenveld de digitale koppen bij elkaar. Op luttele weken koken tientallen mensen duizenden maaltijden in hun eigen kleine keukentje en brengen ze naar wie dat nodig heeft. De Gentse Kookploeg Solidair ziet het levenslicht. Op paasmaandag blaast coördinator Bert Buysse mee 2 kaarsjes uit. “We willen altijd maar meer doen. Eten, dat is het ultieme basisrecht”.

Vorig jaar zamelde de Kookploeg daarom geld in: 1.000 maaltijden per maand was het doel, dat overigens werd gehaald. Die worden verdeeld over 8 verenigingen die mensen in armoede helpen. Nog steeds broodnodig, al slaat de Kookploeg intussen de handen in elkaar met het OCMW, Kras en het Gents Solidariteitsfonds. In vijf keukens komen zowat 64 vaste vrijwilligers samen. “Nu willen we professionaliseren”, zegt Buysse, “De nood blijft erg hoog”.

Sensibiliseren

De sfeer in de keukens zit doorgaans wel goed. “We hebben een mix van studenten, die soms koken en soms helpen met maaltijdplannen opstellen of dergelijke meer. Er zijn vaste vrijwilligers, die zich verdelen over de keukens. Maar om eten te kopen hebben we natuurlijk sponsors nodig, zelfs als we maar twee euro per maaltijd begroten”. Daarom organiseert de Kookploeg ook, opvallend, teambuildings. “Bedrijven komen langs, we geven hen een kookworkshop, ze eten zelf mee en ze zorgen natuurlijk zelf voor de fondsen én de bereiding van de maaltijden”. Sensibiliseren is deels de sleutel. “Als we de brug naar het bedrijfsleven zouden kunnen slaan, kunnen we heel wat honger oplossen”. Buysse roept de Gentse bedrijvensector dan ook op om hun steentje bij te dragen.

Overigens is dat niet het enige waar de Kookploeg op mikt. “We zijn er ons van bewust dat honger een symptoom is. Eten is een mensenrecht, dus dat willen we oplossen. Maar mensen komen ook naar hier omdat ze zonder oordeel hulp krijgen. We bieden ook workshops, een luisterend oor en we willen mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt ook een eerste opstapje bieden naar een vaste positie. Vandaar ook onze talloze samenwerkingen. Soms zit het in kleine dingen: voor mensen zonder eten, is dit ook take-away hé. Het is hier soms hoopverlening, eerder dan hulpverlening. We willen zeggen: wij geven om u”.

Dat geven willen ze dan ook uitbreiden. “Sommige hulp, zoals een professional die onze menu’s beter balanceert, of een eigen keuken opzetten, kost gewoon geld. We willen ook een vrijwilligerscoördinator aanwerven, want met bijna 200 vrijwilligers, vijf keukens en 8 vzw’s, is het puzzelen”, lacht hij. “En als we écht durven te dromen, hopen we in 2024 op 3.000 maaltijden per jaar”.

Meer info? Steentje bijdragen? Check https://www.kookploeggent.be/