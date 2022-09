Online bestedingen nemen weer toe, vooral tickets voor attractieparken en evenementen veel verkocht

Toch zit de sector in spanning over de toekomst. ,,Niemand weet hoe het komende half jaar eruit gaat zien met een recessie op komst, grondstoffen die steeds duurder worden en een historisch laag consumentenvertrouwen’’, zegt Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van online winkeliers.

De omzetgroei van Nederlandse webshops komt vooral door de online verkopen van tickets en toegangskaarten voor vakanties en evenementen. De afgelopen drie maanden besteedden Nederlanders voor 2,5 miljard euro aan dergelijke tickets en toegangskaarten. Vooral pakketreizen (+129 procent) en kaartjes voor attracties en evenementen (+104 procent) waren in trek, zeker in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Nederland had toen te maken met lockdowns en beperkende coronamaatregelen. Maar ook in vergelijking met de periode voor corona wordt nu meer besteld in deze categorie.

Quote Veel mensen zijn in de pandemie hun eigen webwinkel gestart, maar zijn na de pandemie gestopt omdat het meer werk en tijd kost dan was gepland Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org

Lockdowns

Na een enorme piek als gevolg van de coronapandemie was de markt voor webwinkels in de periode na de lockdowns onzeker. Dat uitte zich in de eerste zes maanden van dit jaar bijvoorbeeld in veel faillissementen, zo bleek eerder uit cijfers van het CBS. In totaal legden bijna zevenduizend webwinkels de werkzaamheden neer. In het eerste halfjaar van 2021 ging het nog om circa 4500 opheffingen. Vooral webshops voor kleding en huis- en tuinartikelen hadden het zwaar. Ten Ham: ,,Veel mensen zijn in de pandemie hun eigen webwinkel gestart, maar zijn na de pandemie gestopt omdat het meer werk en tijd kost dan was gepland.”

De meest recente cijfers van Thuiswinkel.org laten zien dat de online bestedingen weer op hetzelfde niveau zitten als voor de pandemie. In het eerste half jaar besteedden Nederlandse consumenten 16,1 miljard euro bij webshops: 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Die stijging komt dus vooral door de verkoop van diensten (bijvoorbeeld tickets voor evenementen en attractieparken).Bij de gewone producten lopen de bestedingen nog achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen Nederland in lockdown zat.

Stabilisatie

In het eerste halfjaar van 2022 kwamen de bestedingen aan producten uit op een totaal van 5,3 miljard euro. Dat bedrag is wel hoger dan het voor corona was. ,,Online bestedingen zijn nog steeds hoog. We zien geen daling, maar wel een stabilisatie.’’ De trend is wel dat mensen minder grote bedragen in één keer uitgeven. ,,Mensen denken langer na over bijvoorbeeld de aankoop van een bank.’’

Volgens Ten Ham lopen offline en online winkels steeds vaker in elkaar over, doordat traditionele winkels hebben geleerd om ook via internet te verkopen. Ook consumenten zijn daaraan gewend geraakt. ,,Je ziet dat ze steeds meer hun geld verdelen over de kanalen.’’

