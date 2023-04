Zo start je een webshop: ‘Binnen een paar dagen waren alle trimmers verkocht’

Histori­sche stijging van goudwaarde zorgt voor drukte bij de inkoper: ‘Het is nog nooit zo hoog geweest’

Nadat afgelopen week drie Amerikaanse banken omvielen, steeg de prijs van goud per kilo flink. Drukke dagen dus voor de inkopers van edelmetalen. Daphne Roes (37) van Maxgoud ziet niet alleen een stijging in de waarde, maar ook in het aantal klanten. ,,Het aantal klanten is de afgelopen dagen verdriedubbeld.’’