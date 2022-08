Zij blijkt 80.000 euro meer te hebben uitgegeven aan het huishouden dan hij

De vonk is gedoofd, het vuurtje is uit, de liefde verdwenen of de klik is weg. Dat soort woorden hoor ik vaak van (echt)paren die uit elkaar gaan en bij mij aan tafel zitten om de zakelijke kant van hun scheiding af te handelen. Die woorden zijn meestal goed nieuws, want ze betekenen dat de aanstaande ex-partners nog on speaking terms zijn en dus kunnen ze afspraken met elkaar maken.