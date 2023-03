Wildgroei aan aanbieders botox en fillers: ‘Kies alsjeblieft een specialist, geen hobbyist’

Geldflaters Janneke maakte grote fout met dakkapel en leerde: ga nooit af op advies van een expert

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Janneke van den Brink (40) die 4000 euro extra kosten moet maken, nadat ze zonder vergunning een dakkapel liet plaatsen.