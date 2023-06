Wat wil jij weten over je geld?

-Twijfel je of je genoeg geld achter de hand hebt?

-Vind je het lastig om van energieleverancier te wisselen?

-Vraag je je af wat je met je spaargeld moet?

-Hebben jij en je partner discussie over de verdeling van de kosten?

-Is het oké om geld uit te lenen aan vrienden?

-Wil je weten of je de goede prijs betaalt?

-Ben ik niet oververzekerd?

-Krijgen mijn kinderen te weinig of juist te veel zakgeld?

-Wanneer is een goed moment om je hypotheek over te sluiten?

-Ik wil mijn eigen rekening betalen, is dat sociaal wenselijk?

-Weet je hoe je je zorgkosten declareert?

-Wanneer schakel je een financieel adviseur in?

-Hoe begin ik met beleggen?



Kortom, alle vragen die met personal finance te maken hebben, zijn welkom!