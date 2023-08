Wat gebeurt er met een bankrekening na overlijden?

Geldvraag‘Ik heb gehoord dat banken verschillend omgaan met de rekeningen na een overlijden’, schrijft lezer Henk de Kroon. ‘Zo zijn er banken die niet ‘moeilijk’ doen en een rekening snel vrijgeven en banken die eerst een notariële verklaring eisen. Hoe werkt dit?’ In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.

Als een dierbare overlijdt, moet je als nabestaande vaak zijn of haar bankzaken regelen. Daarvoor heb je wel toegang tot de betaalrekening nodig. De Consumentenbond zocht uit hoe banken omgaan met bankrekeningen na het overlijden van een rekeninghouder.

Op hun website staat een stappenplan voor nabestaanden. Allereerst raden ze aan dat je bij de bank meldt dat degene overleden is. Staat de rekening op één naam? Dan wordt de rekening geblokkeerd, incasso’s lopen vaak wel door.

Er staat ook dat je als nabestaande niet altijd zomaar de bankzaken kunt regelen, gevolgd door een lijst van verschillende documenten waar een bank om kan vragen voor zij toegang verschaffen tot de rekening, waaronder een verklaring van erfrecht. Of je deze nodig hebt, hangt af van de situatie. Een verklaring van erfrecht kost een paar honderd euro. In welke gevallen heb je zo’n verklaring nodig?

Bart van Leeuwen, woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Banken legt uit: ,,Een verklaring van erfrecht is een akte, opgesteld door de notaris. In deze akte staat onder andere wie de erfgenamen van de overledene zijn. En wie er recht heeft op de erfenis, of wie er bevoegd is om zaken te regelen die te maken hebben met de nalatenschap, bijvoorbeeld de bankzaken.’’

Als u de erfenis aanvaardt, bent u aansprake­lijk voor eventuele schulden van de overledene

De juiste persoon

Waarom een bank een verklaring van erfrecht kan eisen, is omdat de bank zeker moet weten met de juiste persoon te handelen om misbruik te voorkomen. Want alleen bevoegde personen mogen de bankzaken van een overledene regelen en het is voor een bank niet mogelijk om zelf vast te stellen wie er bevoegd zijn.

Van Leeuwen: ,,De notaris stelt de verklaring pas op na uitgebreid onderzoek. Wie kan er allemaal aanspraak maken op een erfenis? Zijn er bijvoorbeeld kinderen uit een eerder huwelijk, of familieleden in het buitenland?

De bank kan dit niet weten, een notaris kan dat wel, na het doen van onderzoek. Bovendien kan de notaris de erfgenamen ook adviseren: is het wel verstandig om de erfenis te aanvaarden? Als er schulden zijn, is het soms beter om de erfenis niet te aanvaarden. Als erfgenaam kunt u zelf kiezen: een erfenis aanvaarden of verwerpen. Als u de erfenis aanvaardt, bent u aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene. Ook heeft de aanvaarding mogelijk gevolgen voor uw uitkering of toeslagen.’’

Niet altijd nodig

Toch zijn er situaties waarin de bank een verklaring van erfrecht niet nodig vindt. Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond legt uit: ,,Een erfrechtverklaring is in principe niet nodig als er geen testament is, er een langstlevende partner is, zoals een echtgenoot of geregistreerde partner én als het saldo op de bankrekening niet hoger is dan 100.000 euro.’’

Verder moet ook aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo mogen de partners niet van tafel en bed gescheiden zijn geweest ten tijde van overlijden. Ze moeten beiden langer dan vijf jaar in Nederland hebben gewoond. En er mag geen sprake zijn van een faillissement of curatele.

Maar verschilt het, zoals de lezer schrijft, ook per bank of er een verklaring van erfrecht nodig is? Van der Staak: ,,Banken hebben in 2011 met elkaar afgesproken om niet altijd om een verklaring van erfrecht te vragen. Dat is dus bij alle banken hetzelfde. En sinds 2022 gelden deze afspraken ook voor andere erfgenamen, zoals de kinderen van een overledenen of een ongehuwde of niet-geregistreerde partner.”

Van Leeuwen vult aan: ,,Om een idee te geven wanneer je waarschijnlijk wel een verklaring van erfrecht nodig hebt en wanneer niet, kun je een checklist doen op onze website. Maar wat er ook uit de checklist komt: het is altijd verstandig om eerst even contact op te nemen met de bank van de overledene. Veel banken hebben een speciale servicedesk nabestaanden die u verder kunnen helpen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.