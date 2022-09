Waarom is mijn voorschot zo hoog en dat van een ander zo laag? Opbouw energienota verklaard

Toon Kolkman uit Enschede zou bijna 1300 euro per maand éxtra moeten gaan betalen, was de boodschap die hij onlangs van energiebedrijf Essent kreeg. De vraag hoe Essent bij dat bedrag komt, kon het bedrijf vorige week niet goed beantwoorden. „Het is ook best ingewikkeld”, zegt woordvoerder Maureen Veurman van Essent (3,5 miljoen klanten). „Het hangt bijvoorbeeld af van het historisch verbruik, de prognose van de energieprijzen, de btw en zelfs het moment in het jaar.”