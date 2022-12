Verdien je nu te veel voor zorgtoeslag? Vanaf 2023 wellicht niet meer

De inkomensgrens voor zorgtoeslag en huurtoeslag gaat per 1 januari 2023 omhoog. Dat betekent dat meer Nederlanders recht hebben op een extra tegemoetkoming in de kosten voor zorg en huur. Hoe zit het nu precies? Tijd om de balans op te maken.

,,De toeslagen zijn altijd een voorschot”, zegt Sabine Samsom, financieel coach en blogger van Finance Queen. ,,Ik zou dan ook iedereen adviseren om standaard twee keer per jaar naar de toeslagen en je huidige situatie te kijken. Jouw persoonlijke situatie of inkomen kan veranderd zijn, en dan is het zaak dat je zelf in actie komt. Anders kan het zijn dat je dat voorschot moet terugbetalen.”

Dat zit zo. De Belastingdienst heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor zorg- en huurtoeslag. Zo mag je ‘toetsingsinkomen’ in 2022 als alleenstaande voor de zorgtoeslag niet hoger zijn dan 31.998 euro. Voor toeslagpartners is het 40.944 euro. Dit toetsingsinkomen is ongeveer je bruto jaarinkomen en kun je zelf berekenen op de website van de Belastingdienst.

Quote Het komt vaak genoeg voor dat mensen dit niet weten of misschien vergeten Sabine Samsom, financieel coach

Let op: je moet zelf in actie komen voor toeslagen

Het kan dus zijn dat je situatie of inkomen verandert, waardoor het voorschot dat je krijgt niet meer bij het juiste inkomen past. In dat geval dien je zélf je nieuwe inkomen door te geven bij de Belastingdienst. ,,Het komt vaak genoeg voor dat mensen dit niet weten of misschien vergeten. Dan krijgen ze onverwacht een rekening in de bus om de toeslagen terug te betalen. Het is ook een ingewikkeld systeem, daarom willen veel mensen er ook vanaf. De Belastingdienst is constant geld heen en weer aan het sturen’’, zegt Samsom.

Enkele voorbeelden van nieuwe situaties kunnen zijn: je gaat samenwonen of juist uit elkaar, je begint een eigen bedrijf of je krijgt extra inkomen door bijvoorbeeld een bonus. Maar ook je vermogen speelt mee. Zo mag je voor de huurtoeslag als alleenstaande op 1 januari 2023 maximaal 33.748 euro aan vermogen hebben. Voor partners is dit 67.496 euro.

Samsom: ,,Dan is het nu een mooi moment om je toeslagen tegen het licht te houden. Zit je dicht bij de vermogensgrens voor huurtoeslag of zorgtoeslag? Kijk dan of je jouw vermogen kunt laten dalen door een uitgave te doen. Bijvoorbeeld een storting voor je pensioen, een aflossing op je hypotheek of door je zorgverzekering voor een heel jaar vooruit te betalen.’’

Quote Stel dat je een laag inkomen hebt, maar geen huurwoning kunt krijgen met een huurprijs onder de grens, dan ben je dubbel slecht af Sabine Samson, financieel coach

In 2023 nieuwe voorwaarden toeslagen

De voorwaarden veranderen elk jaar. Om Nederlanders extra te steunen in deze dure tijden gaan de toeslagen voor 2023 omhoog en zijn de inkomensgrenzen verhoogd. Zo gaat het maximum jaarinkomen voor de zorgtoeslag van 31.998 euro naar 38.520 euro. Bij de huurtoeslag mag je kale huur volgend jaar niet hoger zijn dan 808,06 euro per maand. ,,Maar’’, zegt Samsom. ,,Zat je huur onder de grens en is die gestegen tot boven de grens, dan heb je ‘oude rechten’. Tot de grens heb je dan nog recht op huurtoeslag, maar over het deel daarboven niet meer. Dat is een uitzondering.’’

Samsom: ,,Deze tegemoetkoming is een extra steuntje in de rug. Toch is het soms nog wel oneerlijk. Stel dat je een laag inkomen hebt, maar geen huurwoning kunt krijgen met een huurprijs onder de grens, dan ben je dubbel slecht af. Je betaalt én een hoge huur én je hebt geen recht op huurtoeslag.’’

Op de website van de Belastingdienst kun je proefberekeningen maken om te kijken of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag of huurtoeslag. Daar zie je ook alle voorwaarden waar je aan moet voldoen.

