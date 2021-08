Vakbond: bijna 800.000 Nederlanders niet op vakantie door geldgebrek

Enkel kijkend naar de lagere inkomens gaat het zelfs om een meerderheid van de gezinnen (bijna 60 procent), aldus Etuc. Het ergste is de situatie in Griekenland, Roemenië en Kroatië, waar tussen de 80 en 90 procent van de mensen met een laag inkomen gedwongen thuisblijft.

In Nederland gaat het om iets meer dan 40 procent van de lage inkomens, ook nog altijd een groep van 775.000 mensen. Het komt daarmee op een gedeelde zesde plaats met Duitsland, na Oostenrijk, Luxemburg en de Scandinavische landen. Nederland zit bovendien bij de landen waar de loonkloof de afgelopen 10 jaar nog is gegroeid: met 6,7 procent.

Luxe

,,Vakantie mag geen luxe voor enkelen zijn”, zo commentarieert Etuc-topvrouw Esther Lynch. ,,Terwijl tal van werknemers op pad gaan om tijd door te brengen met vrienden en familie, is dat – door een te laag inkomen - voor miljoenen niet weggelegd. De toename in vakantie-ongelijkheid (in de afgelopen tien jaar in maar liefst 16 van de 27 lidstaten, aldus Etuc) bewijst opnieuw hoe oneerlijk de voordelen van economische groei in Europa de afgelopen tien jaar zijn verdeeld.”