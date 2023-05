Vakantiegeld ontvangen? Het moment voor fraudeurs om toe te slaan

Ontvang je deze week vakantiegeld, let dan goed waar je het geld uitgeeft. Daar waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor. De periode van vakantiegeld is namelijk het uitgelezen moment voor fraudeurs om toe te slaan.

Lang niet altijd storten Nederlanders hun vakantiegeld in het potje dat bedoeld is voor vakantie. Soms worden schulden afgelost of doen mensen een grote aankoop. Juist in dat laatste schuilt het gevaar, legt Marco Doeland van NVB uit. ,,De opluchting die mensen voelen als het vakantiegeld eindelijk op hun rekening staat, kan er juist voor zorgen dat ze makkelijker in de val van een online-fraudeur trappen. Dat kan gaan om een nepwebshop of een malafide verkoper op Marktplaats, maar ook om een beleggingsvoorstel dat veel te mooi is om waar te zijn.’’

Hoewel Nederlanders redelijk met geld om kunnen gaan, zijn we een stuk minder rationeel wanneer we onverwacht een flinke som geld op onze rekening gestort krijgen, legt hoogleraar economische psychologie Marcel Zeelenberg uit. ,,Extra geld dat nog geen bestemming heeft, noemen we windfall gains. De kans is groot dat je dat geld impulsief uitgeeft. Zo moest een vriend van mij zijn geboekte vakantie annuleren om privé-redenen. Al dat geld kreeg hij terug, maar vervolgens gaf hij het uit aan de meest idiote trips.’’

Ook vakantiegeld is een zogeheten windfall gain. Volgens Detailhandel Nederland is qua omzet mei ná december de beste maand voor winkeliers. Deze weken wordt, volgens een voorzichtige raming, een half miljard extra omzet geboekt door de detailhandel. Zeelenberg: ,,Als een mooie aanbieding voorbij schiet van een product dat al lange tijd op je verlanglijstje staat, ben je eerder geneigd om daarop in te gaan en ben je minder kritisch over de plek waar je het koopt. Daardoor zijn we een makkelijke prooi voor fraudeurs. Zij spelen namelijk in op de kwetsbaarheid van de mens.’’

Om fraude te herkennen en te voorkomen, geeft de NVB donderdag tips op zowerktfraude.nl. Ben je van plan iets aan te schaffen bij een voor jou onbekende webshop? Lees dan altijd de beoordelingen van anderen. Twijfel je nog? Check dan de lijst met onbetrouwbare webshops die bekend zijn bij instanties. Ook kan je de verkoopgegevens checken. Is een aanbieding te mooi om waar te zijn? Dan heeft de NVB maar een tip: laat het aan je neus voorbijgaan.