Vader Arjen strijdt tegen dure rekenmachines op school: ‘Zakkenklopperij’

Actie voeren voor singles: ‘Alleen­staan­de krijgt met zelfde inkomen geen toeslag’

16 juli Alleenstaanden klagen steeds vaker dat ze financieel benadeeld worden ten opzichte van tweeverdieners en gezinnen. Mensen die in hun eentje een huishouden voeren, zo zeggen ze, zijn met alles duurder uit. Ze hebben in verhouding hogere kosten voor levensonderhoud en betalen meer belasting. En hoewel ruim een derde van alle huishoudens bestaat uit één persoon, en dit aandeel alleen maar zal toenemen, doet de overheid er niets aan. „De hele maatschappij is ingericht op stellen of gezinnen. Alleenstaanden worden gediscrimineerd.”