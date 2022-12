Tweede Kamer stemt voor historische pensioenhervorming

In de kern zorgt de wet ervoor dat het aanvullend pensioen minder zeker wordt. Dat heeft als voordeel dat pensioenfondsen minder grote buffers hoeven aan te houden, waardoor de pensioenen eerder kunnen worden verhoogd - iets wat tot vorig jaar jarenlang niet of nauwelijks is gebeurd. Keerzijde is wel dat pensioenen straks eerder gekort kunnen worden als de rendementen tegenvallen.

In totaal gaat het om een pensioenpot van ruim 1400 miljard euro die verdeeld moet gaan worden over persoonlijke pensioenpotjes. Pensioenfondsen kunnen tot 1 januari 2027 de overstap maken. In de tussentijd moeten werknemers en werkgevers in het fonds afspraken maken over de manier waarop de pot wordt verdeeld.

Lastig punt is dat jongeren nu nog relatief veel premie inleggen maar pas op latere leeftijd flink pensioen opbouwen. In het nieuwe stelsel wordt deze zogeheten doorsneepremie afgeschaft: de premie - wat je erin stopt - is meteen de aanspraak, die vervolgens wordt belegd. Dat betekent echter wel dat vooral veertigers en vijftigers er straks slechter uit kunnen springen: zij hebben immers in hun beginjaren nog relatief weinig opgebouwd, maar lopen de inhaalslag later mis.

Niet gerust op

De Tweede Kamer uitte bij de wetsbehandeling de zorg dat de verdeling van de pensioenpot voor specifieke groepen oneerlijk uitpakt, waardoor deelnemers veel minder in hun pensioenpotje krijgen dan ze dachten. Het voorstel werd door minister Carola Schouten (ChristenUnie) daarom op sommige onderdelen aangepast, zodat werknemers en werkgevers aan strengere spelregels gebonden zijn.

Sommige fracties zijn er echter nog steeds niet gerust op dat deze mega-operatie goed uitpakt. Zij vrezen bijvoorbeeld voor een hausse aan rechtszaken en vinden de hoge inflatie die er nu is een groot risico. Kamerlid Pieter Omtzigt, die veel kritiek had op het voorstel, probeerde dinsdag nog de stemming uit te stellen. Maar daar stak een meerderheid een stokje voor. Omtzigt stemde vandaag tegen, net als PVV, SP, PvdD, FvD, JA21, Denk, Fractie Den Haan, BBB, Bij1, Groep Van Haga en het lid Gündogan.

Eerste Kamer aan zet

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks lieten vorige week al blijken voor de pensioenwet te stemmen indien de coalitie een aantal aanvullende voorstellen zou overnemen. Zo eisten de twee partijen dat het aantal werkenden dat nu geen pensioen opbouwt wordt gehalveerd. Dat zijn er nu nog 900.000. Ook willen zij dat jongeren al vanaf hun achttiende pensioen gaan opbouwen. Afgelopen dinsdag werden deze voorstellen aanvaard, waardoor de weg naar een stem voor de gehele pensioenwet open lag. Dat gebeurde vandaag.

De stemming vormde het sluitstuk van een intensief wetgevingsproces. Met ettelijke hoorzittingen, schriftelijke vragenrondes en debatten die dikwijls tot laat doorgingen werd de Wet Toekomst Pensioenen uitgebreid behandeld. Uiteindelijk stemden 93 Kamerleden voor de wet en 48 tegen.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd gaat de wet naar de Eerste Kamer. Hier hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie geen meerderheid, maar met de steun van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks is die er wel. Al kan vertraging leiden tot andere verhoudingen. Op 30 mei wordt een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Het kabinet wil dat de wet op 1 juli ingaat.

Reacties: ‘Mooi champagnemoment’

Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen reageren positief op de nieuwe pensioenwet. ,,Dit is goed nieuws. De Tweede Kamerleden hebben het wetsvoorstel met grote zorgvuldigheid behandeld en dat verdient het ook”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga in een eerste reactie. Seniorenorganisaties vinden de wet echter niet goed genoeg. Die lieten kort voor de stemming weten dat ze de nieuwe pensioenwet in de huidige vorm niet zien zitten en noemen de beloftes ‘nog veel te vaag'. Vakbond CNV spreekt op zijn beurt van een ‘historische stemming’ en een ‘mooi champagnemoment’.

Nodige onderhoudsbeurt

Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland krijgt het pensioenstelsel de ‘grote onderhoudsbeurt die dringend nodig is’. ,,Fijn dat er zo’n brede steun is voor deze belangrijke hervorming”, stelt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Jacco Vonhof (MKB-Nederland) noemt de wet het ‘sluitstuk van een jarenlange discussie over de modernisering van het pensioenstelsel’.

Ook pensioenfondsen vinden dat het gaat om een cruciale stap. ,,De volksvertegenwoordigers zijn niet over een nacht ijs gegaan. Zij hebben de omzetting van het pensioenakkoord uit 2019 naar wetgeving aan alle kanten beklopt en bevraagd. Dat is een goede zaak”, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de Pensioenfederatie.

