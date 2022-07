Talloze doorverkoopsites voor concertkaartjes: hier moet je op letten bij de aanschaf

MET VIDEO Action kan z’n borst natmaken: ‘nóg goedkopere zaak’ opent winkel in Nederland

De Action kan z’n borst nat maken, want er is een nieuwe nóg goedkopere concurrent. In het centrum van Rotterdam is zaterdag een vestiging van de Turkse winkelketen Forbest geopend. ,,Nergens anders zijn deze producten goedkoper te krijgen.”

