Slim boodschappen doen: ‘Mensen denken dat het meevalt, maar ik bespaar honderden euro’s’

Su’en Verweij-Kwok (39), pedagoog uit Capelle aan den IJssel, is dol op ál die actiefolders van verschillende winkels. Iets wat ze vanuit huis heeft meegekregen. ,,Ik ben Chinees en mijn ouders zijn hier gekomen als gastarbeider. Ze hebben hard moeten werken voor weinig geld. We leefden niet in armoede, maar we hadden het ook niet breed. Mijn moeder ging alle foldertjes af en probeerde zo voordelig mogelijk boodschappen te doen. De liefde voor kortingen en besparen is er met de paplepel ingegoten.”

Aan de hand van de aanbiedingen maakt ze een weekmenu. ,,Ik kijk naar de lang houdbare producten en combineer dit met seizoensgroenten- en fruit. Dat is goedkoper en ook lekker. Waarom zou je nog dure en smakeloze aardbeien buiten het seizoen kopen?” Thuis heeft ze een grote voorraadkast en op zolder een kleine opslag voor alle producten. ,,Hier bewaar ik onder andere mijn voorraad wc-papier en doucheproducten.”

Jaren vooruit

Ze probeert die producten biologisch te kopen, vertelt ze. ,,Zonder chemische stoffen. Vaak zijn biologische producten maar één keer per jaar in de aanbieding. Ik abonneer me op nieuwsbrieven van winkels zodat ik precies weet wanneer die 1+1 gratis-actie er weer is. En dan koop ik meteen een stuk of 60 producten en krijg er dan 60 gratis bij. Met die voorraad kan ik weer jaren vooruit.”

Voor Verweij-Kwok is het een sport om voorraad met korting te kopen. ,,Ik baal echt als ik korting misloop en de volle mep moet betalen. Vaak denken mensen dat de korting wel meevalt, maar als je alles optelt dan bespaar je wel honderden euro’s per jaar.’’

De grens over

De 39-jarige Sabina Atkins, belangenbehartiger uit het Friese Niawier, shopt haar voorraad over de grens. Ze werd getipt door vrienden en besloot een keer mee te gaan. ,,Ik liep daar vol verbazing rond. Vanwege een lager btw-tarief en grotere voorraad zijn de prijzen veel lager.” Een tripje Duitsland is volgens haar de ultieme manier om te besparen op boodschappen. ,,Ik gooi daar mijn auto tot de nok toe vol met boodschappen. Vlees, drogisterij-artikelen, wasmiddel, parfum en wijn. De afgelopen keer kocht ik drie XL-verpakkingen wasmiddel voor 4,50 euro per stuk. Hier doe ik ongeveer twee jaar mee. Dat is 50 procent goedkoper dan in Nederland.”

Ze vult thuis haar vriezer en heeft stellingen vol voorraad. ,,Ik heb altijd iets bij de hand en nooit iets dat opraakt.” Ondanks de benzinekosten, is Atkins veel goedkoper uit dan thuis. ,,Ik geef per kwartaal 300 euro uit in Duitsland. Dezelfde boodschappen zouden in Nederland zeker het dubbele kosten. Ik weiger hier nog naar de drogist te gaan. Ik word zelfs boos als ik zie hoe duur alles hier is.”

Vier rolcontainers vol

Joyce Schuil- van der Weijden (27), bestuurder uit Vlaardingen, koopt niet alleen voorraad voor zichzelf. Met haar stichting UP deelt ze voedselpakketten uit aan minima die vanwege regelgeving tussen wal en schip vallen. ,,Het zijn mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank, maar het wel hard nodig hebben.” Ze begon hier zes jaar geleden mee als burgerinitiatief. De stichting bestaat uit vrijwilligers die samen 120 verschillende gezinnen helpen aan een boodschappenpakket.

De hele week is ze druk met het vergelijken van prijzen. ,,Ik speur alles af. We krijgen donaties en schrijven fondsen aan om groot en goedkoop inkopen te kunnen doen. Dat is soms lastig en daarom is het belangrijk dat wij veel kunnen kopen voor zo min mogelijk geld. Op die manier kunnen we zo veel mogelijk gezinnen helpen.” En dat betekent heel groot inslaan. ,,Wij kopen voorraad per tweehonderd stuks per keer in. Geen winkelkarretje, maar vier rolcontainers vol met bijvoorbeeld douchegel en wereldgerechten.’’

Zelf een grote voorraad aanleggen? Drie gouden tips



Let op de eenheidsprijs. Kijk bij aanbiedingen altijd naar eenheidsprijs, per 100 gram of 1 kilogram. Daarmee reken je snel genoeg uit of het een goede korting is. Voorraad aanleggen. Als er een aanbieding is, bijvoorbeeld 1+1 gratis, neem dan zo veel mee als je kunt gebruiken. Die producten bewaar je in een voorraadkast. Shampoo, wasmiddel en afwasmiddel zijn goede voorbeelden. Maak een weekmenu en hou je hieraan. Kijk daarbij hoe je de aanbiedingen uit de folders kunt gebruiken en bedenk recepten met seizoensgroenten- en fruit.

