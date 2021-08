Shamira (30) reist overal naar toe en neemt poes Saartje gewoon mee in de camper

Digital NomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Shamira van Veenendaal (30) die sinds een paar jaar met vriend Niels én poes Saartje met de camper een reizend bestaan heeft.

Hoe zijn jullie digitale nomaden geworden? Wat deden jullie daarvoor?

,,Niels werkt sinds zijn afstuderen als IT-netwerkengineer, eerst in loondienst, nu al een tijd als freelancer. Ik begon zelf vrij snel, na mijn eerste baan als backofficemanager, als zelfstandig ondernemer. Eerst werkte ik een tijdje als freelance online communicatiespecialist en in 2015 heb ik langzaam de switch gemaakt naar ondernemer door eigen werk te maken via mijn blog en met fotografie.’’

,,Ik wilde altijd al graag reizen en droomde over het maken van een roadtrip door Europa met een oud Volkswagenbusje. Dat oude Volkswagenbusje hebben we ingeruild voor een iets comfortabeler exemplaar. Bij Niels is de reisliefde gaandeweg gegroeid. Vooral nadat hij in 2014 begon als freelancer en veel op afstand kon werken en af en toe ook opdrachten op locatie in het buitenland kreeg. Zo zijn we er steeds meer ingerold en leven we nu een supertof leven.”

Hoe doe je dat financieel?

,,We doen werk wat we leuk vinden en zijn daardoor ook altijd bezig geweest om onszelf verder te ontwikkelen en te groeien. Van veel lezen en certificeringen halen tot blijven vernieuwen, blijven proberen en meer ervaring opdoen. Dat ging soms met vallen en opstaan, maar financieel staan we er daardoor nu wel veel beter voor dan toen we net begonnen met ondernemen.”

Sparen jullie?

,,We gaan bewust met ons geld om. We genieten van het leven nu, maar dat willen we over een paar jaar en later ook. Daarom geven we alleen geld uit aan dingen die we echt nodig hebben of waar we blij van worden en we proberen slimme keuzes te maken met geld dat overblijft. We sparen, beleggen, lossen onze hypotheek beetje bij beetje af en bouwen pensioen op. Het zorgt ervoor dat we financieel steeds vrijer zijn en daardoor steeds meer kunnen doen wat we het liefste doen.”

Een hypotheek? Is een huis hebben niet ‘cheaten’ als digitale nomade?

,,Klopt, maar een vaste eigen plek is fijn en Nederland is ons thuis. Ook al zijn we regelmatig en soms maanden weg van huis, we zien onszelf daarom meer als parttime digital nomads of locatie-onafhankelijke ondernemers.”

Maakt dat het bestaan als reiziger niet duur?

,,Het is zeker niet de goedkoopste optie, maar het grote voordeel is dat we een koopwoning hebben en daardoor de mogelijkheid hebben om de hypotheek af te lossen. Daardoor kunnen we onze vaste lasten steeds verder verlagen en wordt het ook steeds minder duur om een vaste plek te houden.’’

,,Het scheelt ook dat we tegenwoordig veel met de camper reizen. De camper hebben we zo zelfvoorzienend mogelijk gemaakt met zonnepanelen, een composttoiletje, kachel en een goede elektraset-up. Daardoor kamperen we voornamelijk off-grid en dat is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld het boeken van een hostel of Airbnb wat veel andere digital nomads doen.”

Volledig scherm Shamira en haar vriend reizen de hele wereld over met de camper. © Shamira van Veenendaal En poes Saartje gaat mee op reis?

,,Ja echt super! We hebben Saartje sinds 2011 en hadden altijd een oppas als we op reis gingen. Maar toen we zo’n drie jaar geleden besloten om een busje om te bouwen tot camper, ontstond het idee om haar gezellig met ons mee te nemen. Aan het begin vond ze dat wel spannend, maar we hebben alles rustig opgebouwd. Van eerst gewoon een beetje snuffelen in de camper en erbij zijn tijdens het klussen tot kleine stukjes rijden, een nachtje kamperen en zo steeds verder. Een kat is toch anders dan een hond en we wilden haar niet meenemen als ze het duidelijk niks vindt.’’

Wat was het moment dat je dacht: dit is de juiste keuze geweest?

,,Dat was tijdens onze reis door Nieuw-Zeeland in 2017. We werkten toen al een paar jaar locatie-onafhankelijk, maar het was voor het eerst dat we met een campertje op pad gingen. Het voelde echt als een huisje- en kantoor op wielen en het was fantastisch om het de hele tijd naar de mooiste plekjes mee te nemen! Dat was ook het moment dat we besloten om thuis een busje om te bouwen tot camper.”

