Sanne: ‘Ik dacht meteen: ik kan poetsen wat ik wil, die rooklucht krijg ik er nooit meer uit’

MarktplaatsmisserOnline marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Sanne uit Woerden, die voor een paar tientjes een nieuwe salontafel dacht te scoren.

Sanne is een fervent Marktplaatser: ,,Voordat ik iets nieuws koop, kijk ik altijd eerst of ik het online tweedehands voor een lagere prijs kan vinden. Vaak lukt dat, zeker als je even geduld hebt.” Ze zet een melding aan voor wat ze zoekt in een straal van zo’n 8 kilometer, zodat ze het met de fiets kan ophalen. Zo heeft ze al kinderspeelgoed, melkflessen en zelfs een mooie merkbank gescoord via het platform. ,,Bij het ophalen heb ik eigenlijk altijd leuke interacties gehad met de verkopers: toen we die bank gingen halen wilden die dame er zelfs een gezellig theekransje van maken.”

Anderhalf uur rijden

Deze keer zocht Sanne een salontafel. Bij de meubelboulevard had ze een exemplaar gezien dat ze mooi vond: een zwart frame met een houten blad erop. ,,Ik wilde er twee voor naast onze bank. Maar in de winkel kostten ze 200 euro voor één: dat vond ik iets te gortig.” Dus toen ze na even speuren op Marktplaats precies de tafeltjes vond die ze zocht, kon ze haar lol op. Via het platform wisselde ze wat berichtjes uit met de verkoper en na wat onderhandelen kwamen ze een prijs overeen van 40 euro. Het enige nadeel? De tafeltjes bevonden zich op 1,5 uur rijden. Na even met haar man overlegd te hebben besloot ze toch maar in de auto te stappen. ,,Ik wilde ze graag hebben, dus dan maar een stukje rijden.”

Quote Ik dacht meteen: ik kan poetsen wat ik wil, die rooklucht krijg ik er nooit meer uit

Eenmaal aangekomen deed de verkoper open. Bij binnenkomst merkte het stel meteen dat het een rokershuis was: ,,Het stond echt blauw van de rook. Om de meubels zaten dikke plastic hoezen, à la The Nanny – behalve om die twee tafeltjes. Ik dacht meteen: ik kan poetsen wat ik wil, die rooklucht krijg ik er nooit meer uit.”

Ongemakkelijke situatie

Daarnaast zaten er dikke kringen op het blad, die Sanne op de foto’s niet had gezien. ,,Het was een vrij ongemakkelijke situatie: mijn man en ik hebben even staan smoezen over wat we moesten doen. Toen hebben we stellig tegen de verkoper gezegd: sorry, maar we willen van de koop afzien. Het is niet wat we ervan verwachtten.” Zijn reactie? ,,Hij was er overduidelijk niet blij mee en snapte ons probleem niet. Hij heeft ons direct buitengezet.”

Quote Ik kijk wat ze nog meer aanbieden en of die spullen er nog netjes uitzien. Ik checkt bovendien of een meubelstuk in een rokershuis heeft gestaan

Inmiddels kan Sanne er gelukkig om lachen, maar sinds deze ervaring bestudeert ze het profiel van de verkoper beter. ,,Ik kijk wat ze nog meer aanbieden en of die spullen er nog netjes uitzien.” Ze checkt bovendien altijd of een meubelstuk in een rokershuis heeft gestaan. ,,Vaak zetten mensen in een advertentie dat de spullen uit een rook- en huisdiervrij huis komen. Dan weet je dat het goed zit.”

