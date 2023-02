Samenwonen? Zo voorkom je dat je met lege handen achterblijft als je relatie strandt

Je hebt op Valentijnsdag met je lief besloten te gaan samenwonen. Heel romantisch, maar dan is er wel werk aan de winkel, te beginnen met afspraken over de financiën. Geld wordt dan in elk geval geen twistpunt in je relatie. Acht financiële tips.