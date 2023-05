Problemen met een verkoper? Zo eis je toch je recht op na een miskoop

Met video Fout ontdekt in je belasting­aan­gif­te: dit is wat je dan moet doen

Het is weer tijd voor de belastingaangifte: voor 1 mei moet deze binnen zijn bij de Belastingdienst. Vanmiddag geven experts in een uitzending op deze site antwoord op al jullie vragen over de aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel trappen we alvast af: wat als er een fout in staat?