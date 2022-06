Pieter (61) weet precies wat zijn vaste lasten zijn, maar kan tóch ruim 300 euro besparen

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert van Independer vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Pieter (61) uit Purmerend heeft ‘goed in zijn hoofd wat er binnenkomt en wat eruit gaat’. Toch is hij benieuwd of het nog ergens goedkoper kan.

,,Mijn financiële administratie is wat rommelig, maar ik weet wel precies wat ik uitgeef en wat er binnenkomt”, vertelt Pieter. Zijn belastingaangifte doet hij ook zelf. ,,Dat is niet zo ingewikkeld en bovendien is het ieder jaar hetzelfde.” Dat Pieter een goed overzicht heeft van zijn balans, beaamt budgetcoach Rita Brudet van Celest Financial Education.

Wel vraagt ze zich, gezien zijn leeftijd af, of hij al een idee heeft van hoe zijn financiën eruit zullen zien als hij met pensioen gaat. Komt hij dan niets tekort? ,,Ik stop inderdaad over vier jaar”, vertelt Pieter. ,,Ik heb al bekeken hoe mijn situatie er dan uit zal zien en dat zit gelukkig goed. Ik kan mijn vaste lasten gewoon blijven betalen en houd genoeg over.”

De ideale standaard voor vaste lasten

Brudet heeft ook gekeken naar de verdeling van Pieters uitgaven. ,,Ik zie dat de vaste lasten van Pieter ongeveer 55 procent van zijn maandinkomen zijn. Het zou mooi zijn als dat nog iets omlaag kan: de ideale standaard die ik hanteer is namelijk de zogenaamde 50-30-20-regel.” Dit houdt in dat 50 procent van het totale netto-inkomen voor vaste lasten is, inclusief boodschappen. 30 Procent is voor reserveringen: uitgaven die je niet maandelijks hebt, maar waar je wel rekening mee moet houden, bijvoorbeeld kleding, schoenen en onderhoud aan huis en tuin. De laatste 20 procent is om te sparen voor een buffer of voor een specifiek doel.

Pieter geeft aan dat hij spaart wat hij overhoudt en dat dat bedrag dus fluctueert. ,,Ik ben blij met deze manier van sparen, want ik kom eigenlijk nooit iets tekort.” Brudet raadt aan bij het betalen van je vaste lasten altijd eerst ‘jezelf uit te betalen’. ,,Zet eerst geld op je spaarrekening en zie dat bedrag ook echt als onderdeel van je vaste lasten, net als je hypotheek en boodschappengeld.”

De goedkoopste verzekering

Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer zegt dat Pieter ‘budgetbewuste keuzes’ maakt. ,,Echte besparingsklappers kan ik hem niet adviseren, wel een paar kleine besparingen”, vertelt hij. Zo betaalt Pieter nu bijna 43 euro per maand aan zijn autoverzekering bij Inshared. ,,Bij Nationale Nederlanden kan dat voor 37,39 euro op maandbasis, over een heel jaar levert het toch wat op.”

Een grotere besparing is mogelijk bij zijn woonverzekering, blijkt uit de vergelijker van Independer: Pieter heeft nu een pakketverzekering voor zijn inboedel, aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor een totaalbedrag van 57,80 euro. Als hij die los afsluit bij respectievelijk Allianz en Roxo komt hij op een totaalbedrag van 37,94 euro per maand uit. Op jaarbasis kan dat hem dus bijna 240 euro opleveren. ,,Interessant”, zegt Pieter, ,,al vind ik het ook prettig dat ik nu al mijn verzekeringen bij één partij heb ondergebracht.”

Quote Als je zijn maandlas­ten vergelijkt met de huurkosten in Purmerend, zou hij ongeveer op hetzelfde bedrag uitkomen Michel Ypma van Independer

Een hoog eigen risico

Over zijn hypotheek geeft Ypma als enige feedback mee dat Pieter vooral moet blijven zitten waar hij zit. ,,Als je zijn maandlasten vergelijkt met de huurkosten in Purmerend, zou hij ongeveer op hetzelfde bedrag uitkomen, maar nu bouwt hij ook nog eens vermogen op. Dat heeft hij dus goed voor elkaar.”

Voor zijn ziektekosten heeft Pieter voor een zo goedkoop mogelijke verzekering gekozen met een wat hoger eigen risico. ,,Ik ben haast nooit ziek, dus ik wil niet voor niets betalen”, zegt Pieter daarover. Ypma: ,,Als hij voor de goedkoopst mogelijke zorgverzekering zou kiezen met een standaard eigen risico en geen aanvullende dekking, zou hij 108 euro betalen – dat is bijna een tientje meer dan wat hij nu betaalt.”

Quote Ik raad Pieter aan alles nog eens goed onder de loep te nemen als hij met pensioen gaat Michel Ypma van Independer

Voordelige abonnementen voor sportschool, telefonie en tv

Tot slot complimenteren de experts Pieter nog met zijn voordelige abonnementen voor de sportschool, telefonie en tv. Brudet: ,,Slim dat hij voor KPN gaat voor zijn internet en tv en geen duur pakket heeft genomen bij bijvoorbeeld Ziggo, waar je betaalt voor extra zenders en interactieve tv. Hiermee bespaart hij flink.” Als hij op de kleintjes wil letten, zou hij zijn Netflix-abonnement nog kunnen delen met vrienden of familie. ,,Met het account dat hij heeft, kan hij tot maximaal vier apparaten toevoegen”, aldus Brudet.

Pieter had deze feedback wel verwacht. ,,Maar het is toch fijn dat nog eens te horen van iemand die er verstand van heeft. Dat geeft rust.” Ypma wil hem nog wel meegeven dat het slim is elke een à twee jaar een ‘financiële apk’ te doen. ,,Ook op momenten dat er iets in je situatie verandert, is dat slim: bij Pieter raad ik bijvoorbeeld aan alles nog eens goed onder de loep te nemen als hij met pensioen gaat of als zijn inwonende zoon op zichzelf gaat wonen.”

