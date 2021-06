‘Oranje-fiasco kost supermarkten tientallen miljoenen aan omzet’

Vlak na afloop van de wedstrijd Nederland-Tsjechië was het effect al meteen zichtbaar in het reclameblok op tv. Geen Rob Kemps meer die met zijn act Snollebollekes in opdracht van Jumbo van links naar rechts over het scherm springt, niet langer André Hazes junior die voor het Kruidvat een megaketting van Oranje aanprijst of een hakkende Wesley Sneijder die voor Toto centraal stond in de EK-campagne. Alleen bol.com bracht nog zijn EK-commercial. Misschien wel omdat in deze campagne ook België een belangrijke rol speelt, het land dat wél wist te winnen.