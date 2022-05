Opgroeien in armoede: ‘Er was geen geld om op schoolreisje te gaan, je voelt je buitengesloten’

met video Minder dan helft van ouders geeft zakgeld nog volledig contant, hoe verstandig is dat?

Nu we veel digitaal betalen, geven we onze kinderen ook steeds vaker digitaal zakgeld. Vier jaar geleden gaf bijna driekwart van de ouders nog een contant zakcentje, vorig jaar was dat niet eens de helft. Niet alle ouders voelen zich er comfortabel bij.

29 april