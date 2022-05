Ongeneeslijk zieke Christel (38) biedt mensen met kleine beurs gratis boodschappen: ‘Wil nog zoveel mogelijk anderen helpen’

Superbespaarder Mirjam: 'Ik bel één keer per jaar en zeg: ik zie dat het elders goedkoper kan. Dan krijg ik korting'

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Mirjam Geerards (47), die vaak gratis producten uit de supermarkt haalt.

10:44