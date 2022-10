Nicholas en Nikki eten iedere week fastfood: ‘Vorige maand voor 400 euro’

Geld & GelukIn deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Nikki pluist uit wat er in de aanbieding is, Nicholas is vrekkig. Maar in Disneyland laat het stel zich helemaal gaan. ‘In drie dagen waren we 900 euro kwijt.’