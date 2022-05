NFT’s: waarom grof geld betalen voor een digitaal bestand?

1. Wat zijn NFT’s precies?



Non Fungible Tokens (NFT’s) zijn digitale eigendomsbewijzen, vastgelegd in de blockchain. Dat is de technologie waar ook bitcoin en andere cryptomunten gebruik van maken en waar gegevens versleuteld worden bewaard. Met de aankoop van zo’n NFT staat in de blockchain vastgelegd dat jij de bezitter bent van de data die gekoppeld zijn aan de NFT. Vergelijk het met een kunstwerk aan de muur dat jou toebehoort, maar dan in digitale vorm. Overigens blijft het auteurs- en portretrecht wel altijd bij de maker, en niet bij de bezitter van het digitale certificaat.