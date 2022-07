Nederlanders laten geld rollen voor vakantie: nieuwe camper en villa met eigen zwembad

Geldflaters Marlies verloor 11.000 euro: ‘Een vriendin zei: je stopt hiermee of onze vriend­schap is klaar’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Marlies Lageweg (48), die 11.000 euro verloor door in een netwerk-marketingbedrijf te stappen.

4 juni