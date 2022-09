Moeder Alicia leeft van uitkering en kan rekeningen niet meer betalen: ‘Bang om op straat te belanden’

Na een 'gezellig gesprek met een bankmede­wer­ker' was de 81-jarige Ans 8000 euro kwijt

Ruim 8000 euro. Dat is het bedrag dat een slinkse oplichter die zich voordeed als ING-medewerker aftroggelde van de 81-jarige Ans de Groot uit Hellevoetsluis. Deels van haar eigen bankrekening, deels van de zakelijke rekening van de volksdansvereniging waarvoor ze actief is. ,,Die man moet hebben gedacht: die ouwetjes van de dansvereniging kunnen we wel even oplichten.’’

9 augustus