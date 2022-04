Miljoenen huishoudens in gevaar door duurder leven (en niet alleen lage inkomens)

Voor Anna Beek uit Veldhoven is het elke maand een uitdaging om rond te komen. ,,Alleen door zeer sober te leven en in te teren op mijn spaargeld red ik het”, vertelt de 61-jarige Brabantse. Tot een half jaar terug werkte ze in een slagerij, toen belandde ze in de ziektewet. ,,Mijn loon was al niet hoog en nu ontvang ik slechts 70 procent daarvan, zo’n 1100 euro per maand. Bijstandsniveau. Met de flink gestegen prijzen is dat nauwelijks te doen.”