Michel en Anne denken anders over geld: ‘Altijd maar sparen, dat is toch geen leven?’

Geldflaters ‘Paspoort van mijn dochter was niet geldig, zei beambte: zelfs babyfoto's overtuig­den hem niet’

Mounira Mansour (34) was 600 euro kwijt aan nieuwe vliegtickets omdat de Italiaanse douane haar niet doorliet. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.