‘Meer mensen met hogere inkomens zochten vorig jaar financiële hulp’

In 2022 had 30 procent van de mensen die zich bij een financiële hulpverlener meldden een modaal inkomen (destijds 38.500 euro bruto per jaar), tegenover 13 procent met een bovenmodaal inkomen. Een jaar eerder had 24 procent een modaal inkomen (destijds 37.000 euro bruto per jaar). 9 procent had toen een bovenmodaal inkomen. Volgens de NVVK zorgden vooral de energiecrisis en inflatie ervoor dat ook mensen met een hoger inkomen in de financiële problemen kwamen.

Verontrustend

,,Het is enerzijds verontrustend dat mensen onvoldoende buffer hebben om tegenslagen in hun leven (zoals hogere energielasten door een oorlog) op te vangen. Anderzijds is het positief dat een deel van hen de weg naar de financiële hulpverlening wist te vinden. Voor deze groepen is ‘de gemeente’ namelijk niet de eerste instantie waar ze aan denken bij financiële problemen”, zegt de NVVK.

Ook het aantal ondernemers dat in 2022 financiële hulp zocht, nam fors toe ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal steeg met 58 procent, van 2186 naar 3447.

Het totale aantal schuldregelingen is vorig jaar juist gedaald. Volgens de NVVK komt dit doordat vanwege de coronapandemie minder mensen zich in 2021 meldden voor schuldhulp. Een jaar later had dit nog steeds gevolgen, onder meer omdat het opzetten van een schuldregeling veel tijd kost.

