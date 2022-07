Mark: ‘Ondanks ons hoge inkomen hebben we vaak moeite om rond te komen’

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Deze keer Mark (55) uit Doetinchem met zijn partner en twee volwassen kinderen: ,,We hebben regelmatig moeite rond te komen, ondanks dat onze inkomsten in principe genoeg zijn.’’

Als tweeverdieners hebben Mark en zijn vrouw toch een prima inkomen, zo vindt Mark*. Hij weet dat het ook anders kan: als vrijwilliger werkt hij bij een organisatie die mensen met financiële problemen helpt. Ook in zijn dagelijks werk helpt hij ondernemers naar een financieel gezonde toekomst. ,,Op de een of andere manier kan ik anderen goed adviseren maar heb ik er bij mezelf toch moeite mee, want we komen vaak aan het einde van de maand wat tekort en het lukt ons niet te sparen”, vertelt Mark.

Energievreter in de tuin

Wat beide experts meteen opvalt, is dat Mark nu 280 euro per maand aan energiekosten zegt kwijt te zijn, maar dat dat door de stijgende energietarieven vanaf juli bijna 600 euro wordt: een flinke toename. Budgetcoach Natasja Goossen van Happy Profit: ,,Helaas heeft van leverancier wisselen niet zoveel zin, want de tarieven rijzen overal de pan uit. De enige manier om hier dus op te besparen is simpelweg zuiniger met energie om te gaan. Zeker in het geval van dit gezin, want hun energieverbruik is aan de hoge kant.”

Mark geeft toe: ,,Ik weet dat onze airconditioners – we hebben er drie, één op elke slaapkamer – en ons buitenzwembad met warmtepomp energievreters zijn, dus daar probeer ik zuiniger mee om te gaan.” Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer geeft ook aan dat overstappen in deze periode moeilijk is, omdat alleen nog variabele tarieven mogelijk zijn. Ypma geeft nog een slimme tip: ,,Je verwarmingsketel naar beneden bijstellen kan helpen. Deze staat vaak standaard op 80 graden, maar kan ook prima naar 60 of misschien wel lager.”

Voordeliger verzekeren

Ypma heeft nog meer besparingstips: de verzekeringen en abonnementen eens kritisch onder de loep nemen en overstappen waar nodig kan het gezin een besparing van ruim 120 euro per maand opleveren. Zo kan zijn autoverzekering ruim twee tientjes goedkoper en ook zijn woonverzekering kan flink voordeliger. Voor 33 euro minder kunnen ze bij Aegon terecht voor een inboedel- en opstalverzekering. Ypma geeft daarbij nog wel de volgende kanttekening: ,,Dat is geen allriskverzekering, dus vallen en stoten is niet meeverzekerd, oftewel: schade die je zelf veroorzaakt moet je zelf betalen. Maar ik denk dat de familie ook best zonder zo’n uitgebreide dekking kan: dat is vooral handig als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt.”

Ook op telecom kan Mark flink besparen: hij betaalt momenteel een flinke 37 euro aan zijn telefoonabonnement inclusief smartphone bij BEN, maar dat abonnement loopt binnenkort af en Mark geeft aan dat hij niet per se een nieuw toestel hoeft. Ypma: ,,Dan kan hij al voor 8,75 euro terecht bij Lebara, een besparing van maar liefst 28,25 euro per maand.” Mocht het gezin ook internet en televisie bij een andere aanbieder willen onderbrengen, dan kunnen ze nog meer besparen. Een totaalpakket met internet, televisie en een mobiel abonnement kost bij T-Mobile maar 42,40 euro: een besparing van maar liefst 75,50 euro per maand.

Quote Op basis van al hun vaste lasten en hun maandelijk­se inkomen zou er maande­lijks een bedrag van zo’n 800 euro moeten overblij­ven

Buffer opbouwen

Goossen weet al waar het geld dat Mark hiermee bespaart naartoe moet: ze ziet op zijn uitgavenlijstje namelijk ook een lening staan. De familie lost daar maandelijks 180 euro aan af. Ook ontbreekt een spaarbuffer voor onverwachte reparaties en onderhoud aan het huis. ,,Die twee dingen zouden hun prioriteit moeten zijn”, aldus Goossen. ,,De lening moet zo snel mogelijk afgelost, want het is zonde geld kwijt te zijn aan torenhoge rentes.

Het opbouwen van een spaarbuffer voor bijvoorbeeld onverwachte reparaties en onderhoud aan het huis is ook belangrijk.” Hoe hoog zo’n buffer moet zijn, hangt af van je situatie. Goossen tipt: ,,Op de website van het Nibud kun je uitrekenen hoeveel er bij jou ongeveer in dat spaarpotje moet zitten.”

En Marks belangrijkste vraagstuk: waar het dan fout gaat? Goossen: ,,Op basis van al hun vaste lasten en hun maandelijkse inkomen zou er maandelijks een bedrag van zo’n 800 euro moeten overblijven. De vraag is dus: waar gaat dat aan op? Gaan ze regelmatig uit eten en op vakantie, geven ze veel geld uit aan kleding en cosmetica?” Om dat uit te zoeken moet Goossen dieper in de financiën van het gezin duiken en tot op de euro de inkomsten en uitgaven tegen elkaar afzetten. Daar gaat Mark graag nog verder met Goossen over in gesprek. ,,Dit eerste bespaaradvies is mooi meegenomen. Nu wil ik doorpakken en meer grip krijgen op onze financiële situatie.”

*De achternaam van Mark is bekend bij de redactie.

Ook een hoge energierekening en wil je op korte termijn al energie besparen? Dat kan. Door iets bewuster met je energieverbruik om te gaan en kleine aanpassingen te doen in je woning. Independer heeft acht tips voor het besparen van energie op een rijtje gezet.

