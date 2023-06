Marco betaalde altijd de rekening, zodat zijn vriend mee kon: tot die een vakantie naar Thailand boekte

Geldflaters Hans: ‘Mijn vader vroeg: je hebt toch wel ín de boeken gekeken voor je ze wegdeed?’

Hans Verhoeven (54) gaf de boeken van zijn overleden tante weg. Pas later ontdekte hij dat zij ze van grotere waarde waren dan hij dacht. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.