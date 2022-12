Maartje: 'Mijn vriend werd boos toen hij hoorde hoeveel geld ik uit had gegeven aan kerstversiering’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Maartje de Boer (27), die 200 euro uitgaf aan kerstversiering waar haar vriend niets aan bleek te vinden.

Ben je dol op kerst?

,,Ik kom uit een van oorsprong katholiek nest en heb hele fijne herinneringen aan de kerstdagen. Het weekend na sinterklaas kochten we met zijn allen een boom in het tuincentrum die we dan samen versierden. De kerststal eronder was door mijn vader zelf gemaakt.

Hoe vier je het nu je volwassen bent?

,,We gingen altijd naar mijn familie met kerst dus ik versierde mijn huis nooit. Maar vorig jaar was de eerste keer dat ik het met mijn vriend thuis ging vieren. Mijn ouders waren bang voor corona en wilden liever niet dat mijn zussen en ik met aanhang langs zouden komen. Mijn vriend en ik woonden net samen. Ik wilde er toch een feestje van maken, dan maar met zijn tweeën.”

Wat deed je?

,,Mijn vriend zat met vrienden in een huisje op de Veluwe het weekend na sinterklaas. Ik wist wel dat hij niet zoveel met kerst heeft maar de drang om een kerstboom te kopen kon ik niet langer onderdrukken. Ik had mezelf overtuigd dat als hij het eenmaal zou zien, hij het fantastisch zou vinden.

Ik reed naar het tuincentrum en viel voor een prachtige boom. En lichtjes, honderd ballen in rood en goud, een krans voor op de deur en lichtsnoer voor om de raamkozijnen. En ik kocht een schattig houten kerststalletje, gouden servetten, een mini nepboompje voor in de keuken en een echte mistletoe voor boven de woonkamerdeur. Ik rekende 200 euro af. Best een bedrag, maar eerlijk gezegd stond ik er niet eens bij stil toen ik betaalde, zo verguld was ik met mijn aankopen. Dat muntje viel pas toen mijn vriend thuiskwam.”

Lees ook: Dit kost het als de kerstverlichting een maand lang aan staat

Hoe was zijn reactie?

,,Het tegenovergestelde van wat ik hoopte. Dat hele weekend was ik bezig geweest met versieren. Een pokkenwerk om die boom rechtop in de emmer te krijgen, maar het lukte. Ons huisje zag eruit als een kerstdroom! De ogen van mijn vriend leken uit zijn hoofd te vallen toen hij binnenkwam. Hij keek rond en zei: ‘Wat is dit voor onzin?’”

Vond hij het niet mooi?

,,Erger dan dat: hij vond het belachelijk! En toen ik hem vertelde dat ik 200 euro had uitgegeven werd hij boos.”

Quote Zo veel geld aan iets dat maar een paar weken meegaat, dat ging hem er bij hem niet in

Waarom dan?

,,Zo veel geld aan iets dat maar een paar weken meegaat, dat ging hem er bij hem niet in. Hij leeft graag bewust en haat overdaad. Dat was ik voor het gemak even vergeten. Hij is het van huis uit ook niet gewend. Zijn ouders leven ook met kerst sober.”

Maar wist je dat dan niet van hem?

,,Omdat hij nooit iets had gezegd van de ‘overdaad’ aan versiering bij mijn ouders, was ik me er niet van bewust dat hij tegen is. Ik probeerde het hem uit te leggen wat het voor mij betekent. Hij probeerde het te begrijpen maar hij voelt het gewoon niet.”

Hoe heb je het conflict opgelost?

,,We spraken af dat ik alles liet zoals het was maar dat we dan dit jaar geen kerstversiering doen. Gelukkig gaan we met kerst weer lekker naar mijn ouders. Wordt het toch nog gezellig.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.