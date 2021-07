Louise (62) spaart 700 euro, koopt verder alleen boodschappen: ‘Horeca is niet aan mij besteed’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Louise Wegers (62), die haar salaris tijdens corona vrijwillig on hold zette en zeven maanden op bijstandsniveau leefde.

Louise Wegers (62)

Woont: alleen, heeft lat-relatie

Woont in: Ridderkerk Inkomsten

Maandelijks loon: 2210 euro (uit eigen onderneming in machinebewerkingen, twee medewerkers in dienst) Uitgaven per maand

Wonen: 650 euro

Verzekeringen: 45 euro

Boodschappen: 500 euro, inclusief alle extra’s

Sporten: 0 euro (veel bewegen, lopen met de honden, geen abonnement op sportschool)

Kleding: Zit bij boodschappengeld in

Horeca: Komt zij liever niet

Vakanties: Heeft nu even geen behoefte om weg te gaan

Sparen: Op dit moment 700 euro

Tijdens corona zeven maanden in de bijstand en vrijwillig je salaris on hold gezet? Vertel!

,,Ik had ondersteuning aangevraagd om inkomstenbelasting te besparen. Zeven maanden ontving ik geen salaris, kreeg 1052 euro bijstand terwijl ik 1000 euro onkosten per maand heb. Toch redde ik het.”

Hoe overleefde je op 52 euro?

,,Ik had nog wat achterstallig salaris tegoed en maakte in die maanden een beetje spaargeld op, maar de truc was vooral niets kopen - alleen eten en het hoognodige. Ik werkte al als vrijwilliger bij de voedselbank en kreeg daar ook eten van mee. Op mij zit een knop: als ik het niet heb, dan kan ik het niet uitgeven. Ik heb in die hele periode ook niet één keer rood gestaan. Ik vind mezelf best een financieel tovenaar. Ik zou het ook best leuk vinden om andere mensen financieel te coachen. Bij de voedselbank zag ik zoveel mensen die moeite hebben om hun financiën goed te managen.”

Quote De truc was vooral niets kopen - alleen eten en het hoognodige

Wat is je grootste financiële tip?

,,Ik heb mijn geldzaken altijd met een bepaald systeem geregeld. Ik tel mijn vaste lasten op. Dan trek ik dat af van wat er die maand binnenkomt. Ik spaar en deel het restbedrag door 30. Dan heb ik een bedrag dat ik iedere dag kan uitgeven. Geef ik drie dagen niets uit, dan kan ik dat bedrag op één dag uitgeven. Het is verbazingwekkend wat je dan toch nog allemaal kunt spenderen. Zo deed ik het altijd al. Toen ik van die bijstand leefde, had ik veel minder dan nu maar toch werkte het systeem nog en kwam ik uit. Ik kreeg ook geen toeslagen. Als directeur van een bedrijf heb je nergens recht op.”

Heb je ook tips voor minder uitgeven?

,,Ik drink alleen water of thee. Ik eet weinig vlees en veel verse groenten en fruit, ik kook nooit uit pakjes. Goed eten vind ik belangrijk, want je lichaam is je motor. Horeca is niet aan mij besteed, dat scheelt. En ik kijk reclamefolders door voor aanbiedingen. Ik ben niet van het hamsteren, maar als shampoo of tandpasta twee voor de prijs van één is, haal ik het wel.”

Hoe kom je aan je handigheid in geldzaken?

,,In 1977 kreeg ik mijn eerste baan bij de ABN AMRO. Dat heb ik 15 jaar gedaan. Ik doorliep het hele banktraject, deed alle werkzaamheden en zat op alle afdelingen.”

Waarom ging je er weg?

,,Ik had het gevoel dat ik er alleen maar bezig was geld uit te delen, terwijl ik niet echt iets voor die mensen kon doen. Dus toen mijn eerste dochter geboren werd, ben ik in de thuiszorg gaan werken, dankbaar werk dat veel meer voldoening gaf. Bovendien kon ik het ook beter combineren met schooltijden. Ik heb het zeventien jaar gedaan. Inmiddels zijn mijn dochters 28 en 32 en wonen ze alweer heel lang op zichzelf.”

En toen begon je dit bedrijf?

,,In 2013 werd mijn onderneming opgericht, in eerste instantie door mijn ex-man, maar nadat het failliet ging, staat het na een doorstart voor 100 procent op mijn naam. Ik doe de administratie en af en toe het klantcontact. Mijn ex werkt nog voor mij, daarom krijg ik geen alimentatie. We zijn in 2019 officieel gescheiden. Het is niet altijd makkelijk om met je ex te werken, maar veel werk gebeurt op locatie, dus we zitten elkaar niet in de weg. Ik hoop hem in augustus uitgekocht te hebben. Dat ben ik nu aan het regelen.”

Is dat waarvoor je nu spaart?

,,Nee, dat doe ik door mijn huidige hypotheek te verhogen, zodat ik hem het geld kan geven waar hij recht op heeft. In eerste instantie wees de hypotheekverstrekker mijn verzoek af, maar ik schreef een klacht: ik ben een mens, geen verzameling cijfers. Kijk naar wat mensen uitgeven in plaats van wat ze verdienen. Het werkte, en nu hebben ze dat ook voor andere mensen aangepast. Best gaaf.”

Waar geef je graag geld aan uit, nu je weer meer te besteden hebt?

,,Ik was best dol op kleding shoppen maar omdat dat tijdens die bijstandsperiode niet kon, ben ik dat kwijtgeraakt. Ik heb ook al een huis vol kleding, dus dat is niet erg. En mijn nieuwe vriend komt bij me wonen. Ik ben nooit zo van de spulletjes, maar nu wil ik het huis wel aanpakken, een nieuw begin. Het leuke is: hij heeft een goed salaris, maar spaarde niet. Nu hij met mij is, heeft hij het ontdekt. Gewoon omdat hij zag hoe ik het regel en dacht: dat kan ik ook. We sparen voor de lol tegen elkaar op.”

