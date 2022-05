Krijg je geld terug van je belastingaangifte? Dit is wanneer je het op je rekening kan verwachten

De belastingaangifte is voor de meeste mensen al even de deur uit, de eerste aanslagen ploffen op de deurmat. Maar áls je geld terugkrijgt van de Belastingdienst, wanneer staat dat dan eigenlijk op je rekening?

In de aanslag inkomstenbelasting laat de Belastingdienst weten of je geld terugkrijgt of dat je nog geld moet betalen. De eerste brieven gingen naar mensen die voor 1 april belastingaangifte hadden gedaan. Iedereen die voor 1 mei aangifte deed, zou ‘omstreeks juli’ geld terug moeten krijgen, aldus een persvoorlichter van de Belastingdienst. ,,Het uitbetalen gaat in badges, dus er is niet te zeggen op welke dag dat precies zal zijn.”

Mensen die aangifte hebben gedaan in box 3, moeten nog iets meer geduld hebben. Deze aangiften zijn apart gehouden en uitsluitsel hierover volgt in augustus. De Belastingdienst was daarvoor afhankelijk van de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde afgelopen vrijdag dat spaarders die teveel belasting betaalden over spaargeld, maar niet tijdig bezwaar maakten, niet hoeven te worden gecompenseerd door de Belastingdienst.

9,5 miljoen aangiftes

In de periode tot 1 mei kreeg de Belastingdienst een kleine 9,5 miljoen aangiftes binnen, 6,8 miljoen van particulieren en 1,5 miljoen van ondernemers. Iedereen die een uitnodiging kreeg om aangifte te doen, was verplicht om dat vóór 1 mei te doen.

Ook als je geen uitnodiging krijgt, loont het in sommige gevallen om aangifte te doen. Dit kan nog met terugwerkende kracht over de afgelopen vijf jaar. Maar hoe weet je of het geld kan opleveren als je aangifte doet? ,,Je kunt inloggen in het aangifteprogramma en het programma doorlopen. Dan zie je onderaan de streep of je geld terugkrijgt of niet. Zolang je de aangifte niet verstuurt, gebeurt er ook niets”, laat een persvoorlichter van de Belastingdienst weten.

Je krijgt geld terug als dat bedrag boven de 16 euro uitkomt. Onder de 16 euro krijg je geen geld terug.

