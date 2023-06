Krap bij kas en toch je huis energiezuinig maken: kabinet springt bij met gratis lening

Energie besparen is een nationale volkssport geworden. Er gaat geen verjaardagsfeestje voorbij of er is wel een oom of buurvrouw die vol trots verkondigt hoe ze die hoge gasrekening omlaag hebben gekregen. Met een nieuwe warmtepomp en isolatie van de spouwmuren zitten zij er voortaan – letterlijk en figuurlijk – warmpjes bij.

Fijn voor hen (en het klimaat), maar niet alle Nederlander hebben de kennis, tijd of het geld om hun woning energiezuiniger te maken. En het zijn vooral mensen met een krappere beurs die daartegenaan lopen, ziet minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). ,,Verduurzaming is heel lang iets van de voorhoede geweest, terwijl het iets van iedereen moet zijn.”

Daarom trekt het kabinet de portemonnee. Om te zorgen dat er in 2030 1,5 miljoen woningen zijn geïsoleerd en een miljoen huiseigenaren een (hybride) warmtepomp hebben, is besloten 900 miljoen euro extra uit te trekken.

Dat geld gaat in de eerste plaats naar meer ondersteuning voor mensen die een koophuis hebben in ‘kwetsbare wijken en dorpen’. Hier is 425 miljoen euro extra voor beschikbaar. Concreet betekent die hulp dat energie-experts langs de deuren gaan met de vraag: hoe kunnen we u helpen uw woning te verbeteren?

Lege bankrekening

,,We gaan straat voor straat met bewoners in gesprek”, belooft De Jonge. ,,Je krijgt iemand aan de deur die kan voorstellen: zullen we met de hele straat de spouwmuren gaan isoleren? En die daarbij dan het voortouw neemt en jou ontzorgt. Bijvoorbeeld door subsidie aan te vragen en contact op te nemen met een aannemer. Veel mensen vinden dat ingewikkeld en zien er als een berg tegenop. Maar het gaat ook om kleinere projecten, denk aan het aanbrengen van ledlampen of de vervanging van een kozijn dat zijn langste tijd heeft gehad.”

Blijft de logische vraag: wie gaat dat betalen? Dat zullen eigenaren voor een groot deel zelf moeten blijven doen. Er zijn wel subsidies, maar die dekken niet alle kosten. Wie bijvoorbeeld kiest voor spouwmuurisolatie kan 15 procent van de investering terugkrijgen. Voor een (hybride) warmtepomp is dat 30 procent.

Toch hoeft een bijna lege bankrekening geen probleem te zijn, stelt De Jonge, want ook hier komt de overheid mensen met een krappe beurs tegemoet. ,,Een stel met een koophuis dat samen tot 60.000 euro verdient, kan straks rentevrij lenen bij het Warmtefonds. Dat was iets meer dan 45.000 euro. Die grens verhogen we dus, zodat ook middeninkomens daar gebruik van kunnen maken.”

Verbod op verhuur woning met energielabel E, F of G

De Jonge denkt ook mensen met leenangst te kunnen overtuigen. ,,Als het bedrag dat je maandelijks bespaart op je energierekening tientjes hoger is dan het bedrag dat je kwijt bent aan aflossing, dan is de keuze denk ik snel gemaakt.”

Daarnaast wil het kabinet mensen die in oude, vaak slecht geïsoleerde huurwoningen zitten tegemoetkomen. Zo was er al het plan om huurders vanaf 2024 een korting te geven als ze in een huis wonen met een slecht energielabel (E, F of G). Om tegelijkertijd te bespoedigen dat ook die woningen worden aangepakt, verbiedt het kabinet per 1 januari 2029 de verhuur van alle woningen met zo’n slecht label. Dat is een jaar eerder dan gepland. ,,We komen met subsidie om die versnelling mogelijk te maken.” Zo is er 100 miljoen euro extra beschikbaar voor zonnepanelen.”

Tot 1000 euro doe-het-zelf-subsidie

Tot slot komt er 25 miljoen euro beschikbaar om mensen die in appartementen wonen te helpen bij verduurzaming. Via de vereniging van eigenaren (vve) kunnen ze meer ondersteuning krijgen. Ook kunnen vve’s 1,5 procent rentekorting krijgen als ze gezamenlijk willen investeren in verduurzaming. En verder komt er nog eens 50 miljoen euro extra beschikbaar voor mensen die zelf handig zijn. Wie zelf aan de slag wil kan bij de gemeente aankloppen voor een doe-het-zelf-subsidie. Hiervoor is circa 500 tot 1000 euro subsidie per woning beschikbaar. De invulling verschilt per gemeente.

