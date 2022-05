Kiloverpakkingen en meerdere winkels: zo doe je voor 50 euro boodschappen voor een week

Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft een volwassen vrouw tot 50 jaar in een huishouden met twee personen gemiddeld 6 euro per dag uit aan voeding. Voor een man in dezelfde situatie en met dezelfde leeftijd is dat 70 cent per dag meer. Als stel zou je dus per maand 381 euro kwijt zijn. Ik zit daar met gemiddeld 300 euro voor twee personen onder.