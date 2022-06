Joop gaat door de financiële wasstraat: ‘Dat ik zoveel kon besparen had ik niet gedacht’

Financiële wasstraatEen budgetcoach en een verzekeringsexpert vlooien op jouw verzoek je vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Joop (58) uit Apeldoorn gaat over minder dan tien jaar met pensioen en is al hard op weg zich voor te bereiden. Hij is benieuwd of de experts hem daar nog bij kunnen helpen.

Joop is erg budgetbewust, zo vindt hij zelf. ,,Ik vind het een sport zo weinig mogelijk te betalen aan mijn vaste lasten.” Dat ziet budgetcoach Natasja Goossen van Happy Profit ook terug in zijn administratie. ,,De verhouding tussen zijn totale inkomsten en vaste lasten is netjes”, oordeelt zij: zo’n 55 procent van Joops salaris gaat op aan zijn vaste uitgaven.

Wel vraagt ze zich af wat Joop met de rest van zijn salaris doet. ,,Voor zover ik kan zien, spaart hij geen vast bedrag.” Joop reageert: ,,Ik zet inderdaad opzij wat er over is aan het einde van de maand, meestal is dat rond de 100 euro.” Goossen raadt hem aan dat voortaan meteen te doen als hij zijn salaris krijgt. ,,Het werkt beter als je van tevoren bedenkt wat je belangrijke doelen vindt – dat kan van alles zijn, van een hobby tot sportkleding – en daar aan het begin van de maand bewust geld voor opzij zet.”

Besparen voor pensioen

,,Ik zet alles op alles om zo goedkoop mogelijk te wonen als ik straks eenmaal met pensioen ben”, vertelt Joop. Hij investeert daarom graag in zijn huis en heeft ervoor gezorgd dat zijn hypotheek afloopt rond dezelfde tijd als wanneer hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dat is slim, merkt Goossen op. ,,Hij gaat aanzienlijk minder vaste lasten hebben voor zijn woning als hij met pensioen is. Dat is alvast een prettig vooruitzicht.”

Daar tegenover staat dat Joop, doordat hij zonnepanelen heeft, nu vrijwel geen geld kwijt is aan zijn energierekening, maar dat zal vanaf 2025 zal veranderen. Goossen: ,,Vanaf dan wordt de zogenaamde salderingsregeling, die ervoor zorgt dat je geld terugkrijgt voor de zonnestroom die je terug levert aan het elektriciteitsnet, afgebouwd.” Daar is Joop ook van op de hoogte. ,,Ik zet al mijn geld opzij voor de aanschaf van een accu, waarmee ik overtollige stroom kan opslaan en gebruiken. Zo word ik, in elk geval in de zomermaanden, zelfvoorzienend.”

Bij salderen worden de verbruikte en teruggeleverde stroom tegen elkaar weggestreept. Je betaalt daardoor geen belasting, heffing en btw voor dit weggestreepte energieverbruik. Independer legt uit hoe het precies zit met de salderingsregeling tot 2025.

Grote besparingsklapper

Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, stelt dat Joop per jaar bijna 770 euro zou kunnen besparen. De grootste besparingsklapper? Zijn internet- en telefoonabonnement. Joop heeft momenteel een sim-only-abonnement bij Vodafone en heeft kortgeleden een contract afgesloten bij T-Mobile voor internet en televisie.

Ypma: ,,Ik raad Joop aan voor een totaalpakket te gaan, bijvoorbeeld Mobiel+Thuis van T-Mobile. Dan heeft hij sim-only, internet en tv onder één dak, krijgt hij meer gigabyte aan data en meer belminuten dan hij nu heeft én bespaart hij 26,16 euro per maand.” Joop: ,,Daar hoef ik niet lang over na te denken. Mijn abonnement bij Vodafone loopt nog een paar maanden, daarna ga ik zeker overstappen.”

Quote Soms zijn mensen wat huiverig om over te stappen naar een onbekende­re partij Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer

Verder kan Joop besparen op zijn woonverzekering: Ypma vond een vergelijkbare verzekering bij Mintley voor 15,62 euro minder dan zijn huidige premie bij ASR. ,,Soms zijn mensen wat huiverig om over te stappen naar een onbekendere partij. Mintley is een relatief nieuwe speler, maar het is een dochterbedrijf van het beursgenoteerde SwissRe, een groot Zwitsers verzekeringsbedrijf, dus met de service zit het wel goed.” Joop is positief verrast. ,,Ik dacht dat ik wel goed zat bij Interpolis, maar dit is inderdaad een leuke besparing.”

Korting op de autoverzekering dankzij schadevrije jaren

Tot slot merkt Ypma nog op dat Joop met zijn autoverzekering op zich goed zit – echt besparen op zijn ‘beperkt casco-dekking’ bij Interpolis kan hij niet – maar dat hij ook een ‘volledig cascoverzekering’, waarmee alle schade gedekt wordt, zou kunnen overwegen.

,,Zijn 9 jaar oude Suzuki heeft nog een dagwaarde van ruim 5000 euro, dus zo’n verzekering is best het overwegen waard, zeker aangezien hij schadevrije jaren heeft opgebouwd en dus korting zou krijgen.” Voor 7 euro per maand meer kan Joop bij de ABN Amro terecht voor een volledig casco-dekking zonder eigen risico. ,,Dat is een persoonlijke overweging en hangt uiteraard ook af van hoe vaak je de auto gebruikt”, vult Ypma aan. Joop: ,,Ik gebruik de auto niet erg veel, ik rijd zo’n 12.000 kilometer per jaar, en uitlenen doe ik hem eigenlijk nauwelijks, dus ik neem liever het risico voor lief en houd een lagere premie.”

Kandidaten gezocht

Wil Joop toch besparen op zijn autoverzekering? Dan zou hij kunnen overwegen de vrije reparatiekeuze los te laten, want dat is zeker geen must, aldus Ypma. ,,In de praktijk blijken de meeste garages in de buurt aangesloten te zijn bij een netwerk waar de verzekeraar afspraken mee heeft gemaakt.” Mocht Joop dit overwegen, dan kan hij 6 euro per maand besparen op zijn autoverzekering. Joop: ,,Dat is een goede tip, elke bespaarde euro is er toch weer eentje.”

